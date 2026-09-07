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[Spécial scolaires] À la rencontre d’un sculpteur, Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan

vendredi 18 septembre 2026 · Musée Despiau-Wlérick · Mont-de-Marsan

[Spécial scolaires] À la rencontre d’un sculpteur, Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan

Informations pratiques

Début
vendredi 18 septembre 2026
Fin
vendredi 18 septembre 2026
Lieu
Musée Despiau-Wlérick
Adresse
6 Place Marguerite de Navarre, 40000 Mont-de-Marsan, France
Ville
40000 Mont-de-Marsan
Département
Landes
Tarif
Gratuit. Limité à 6 classes maximum.

[Spécial scolaires] À la rencontre d’un sculpteur Vendredi 18 septembre, 09h00 Musée Despiau-Wlérick Landes

Gratuit. Limité à 6 classes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00
Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Une rencontre avec le sculpteur Christophe Charbonnel est proposée aux élèves autour d’une séance de modelage.
Cette journée sera placée sous le signe de l’échange, de la transmission et de la pratique artistique.

Musée Despiau-Wlérick 6 Place Marguerite de Navarre, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558750045 https://www.montdemarsan.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=108 [{« type »: « email », « value »: « musee-edu@montdemarsan.fr »}] Dans le centre médiéval de la ville, deux maisons civiles anciennes du XIVe siècle, accolées, ont été remaniées au XIXe en donjon surnommé « Lacataye ».
Une rencontre avec le sculpteur Christophe Charbonnel destinée aux élèves est proposée autour d’une séance de modelage. Moment d’échange avec un artiste, de transmission et de pratique sont de cette…

©musée Despiau-Wlérick

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