[Spécial scolaires] À la rencontre d’un sculpteur, Musée Despiau-Wlérick, Mont-de-Marsan

Informations pratiques

[Spécial scolaires] À la rencontre d’un sculpteur Vendredi 18 septembre, 09h00 Musée Despiau-Wlérick Landes

Gratuit. Limité à 6 classes maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Une rencontre avec le sculpteur Christophe Charbonnel est proposée aux élèves autour d’une séance de modelage.

Cette journée sera placée sous le signe de l’échange, de la transmission et de la pratique artistique.

Musée Despiau-Wlérick 6 Place Marguerite de Navarre, 40000 Mont-de-Marsan, France Mont-de-Marsan 40000 Landes Nouvelle-Aquitaine 0558750045 https://www.montdemarsan.fr/lutece/jsp/site/Portal.jsp?page_id=108 [{« type »: « email », « value »: « musee-edu@montdemarsan.fr »}] Dans le centre médiéval de la ville, deux maisons civiles anciennes du XIVe siècle, accolées, ont été remaniées au XIXe en donjon surnommé « Lacataye ».

Une rencontre avec le sculpteur Christophe Charbonnel destinée aux élèves est proposée autour d’une séance de modelage. Moment d’échange avec un artiste, de transmission et de pratique sont de cette…

©musée Despiau-Wlérick