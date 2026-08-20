[Spécial scolaires] Atelier : le patrimoine bâti à travers les cartes postales, Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Tarbes

Informations pratiques

[Spécial scolaires] Atelier : le patrimoine bâti à travers les cartes postales Vendredi 18 septembre, 08h30, 13h30 Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées

Gratuit. Réservation obligatoire par l’enseignant.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

À partir de cartes postales et de photographies issues du fonds Lapie, participez à un atelier consacré au patrimoine bâti de Tarbes. Comparez les édifices et les paysages urbains d’autrefois avec ceux d’aujourd’hui afin d’observer les transformations de la ville au fil du temps.

Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées 6 Rue Eugène Ténot, 65000 Tarbes, France Tarbes 65000 Marcadieu Hautes-Pyrénées Occitanie +33562567619 https://archivesenligne65.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 56 76 19 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mesdemarches.ha-py.fr/ »}] Notre service a pour missions de contrôler, collecter, classer, conserver, communiquer au public et de valoriser les archives constituées dans le département. Un parking réservé aux usagers de la salle de lecture est accessible en passant sous le porche entre les n° 4 et 6 de la rue Eugène Ténot.

Atelier sur le patrimoine bâti à partir des cartes postales, photographies du fonds Lapie : réaliser une comparaison du bâti ancien et actuel de la ville de Tarbes

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