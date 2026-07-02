[Spécial scolaires] Découverte du patrimoine végétal du Domaine d’O, Domaine d’O, Montpellier

Informations pratiques

[Spécial scolaires] Découverte du patrimoine végétal du Domaine d’O Vendredi 18 septembre, 09h00 Domaine d’O Hérault

Gratuit. Entre 20 et 30 enfants maximum.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Découverte du patrimoine végétal du Domaine d’O à travers une pratique artistique : la lecture à voix haute d’une poésie d’Hélène Dorion, extraite du recueil Nos forêts.

Domaine d’O 178 Rue de la Carriérasse, 34090 Montpellier, France Montpellier 34090 Hôpitaux-Facultés Hérault Occitanie 0800200165 http://wwww.domainedo.fr Anciennement appelé Puech-Villa, le château d’O prit ce nom après les grands travaux hydrauliques qu’y fit exécuter l’intendant de Languedoc, Jean-Emmanuel de Guignard, vicomte de Saint-Priest, après l’avoir acquis en 1762. Il semble que l’œuvre de l’intendance se soit bornée à la construction de fontaines monumentales et au creusement d’un immense bassin qu’il destinait à des fêtes nautiques. Le domaine ne subit aucun dommage pendant la Révolution. Il devint, sous la Restauration, la propriété des évêques de Montpellier qui se le transmirent de 1821 à 1905. Il appartient aujourd’hui aux hospices. Le bâtiment principal et celui qui constituait la demeure du régisseur, sont situés dans un terrain clos de murs, en nature de parc sur le derrière de la construction et de jardin au devant de la façade principale. Le bâtiment principal est une construction rectangulaire avec un avant-corps à chacune des extrémités de la façade principale. Dans la partie haute du parc se trouve un grand bassin qui recevait et distribuait l’eau dans les jets d’eau, vasques et bassins qui subsistent encore. Bus : Ligne 24 / arrêt Galéra

Découverte du patrimoine végétal du Domaine d’O à travers une pratique artistique : lecture à voix haute d’une poésie d’Hélène Dorion, extraite du recueil Nos forêts

©Marion Brunel