[Spécial scolaires] Lecture du livre « Goutte d’eau », Maison des sources, Mauléon-Barousse

Informations pratiques

[Spécial scolaires] Lecture du livre « Goutte d’eau » Vendredi 18 septembre, 10h00, 14h30 Maison des sources Hautes-Pyrénées

Gratuit. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T10:00:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T14:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Découvrez « Goutte d’eau », un conte poétique présenté sous la forme d’un kamishibaï, un art de conter d’origine japonaise qui consiste à faire défiler des illustrations dans un butaï, petit théâtre en bois.

Cette lecture permet d’aborder, de manière sensible et poétique, le cycle de l’eau.

Maison des sources La Gourdiole, 65370 Mauléon-Barousse Mauléon-Barousse 65370 Hautes-Pyrénées Occitanie 05 62 39 23 85 http://maisondessources.net [{« type »: « email », « value »: « maison-des-sources@orange.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 05.62.39.23.85 »}] Au cœur de la vallée de la Barousse, la maison des sources vous propose une visite culturelle, ludique et pédagogique sur l’histoire des hommes et le patrimoine local au fil de l’eau. Présence de parking.

Lecture du livre ‘Goutte d’eau’ de façon Kamishibai (un art de conter d’origine japonaise, qui consiste à faire défiler des images dans un butai, théâtre en bois).

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