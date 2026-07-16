[Spécial scolaires] Patrimoine en péril : à la découverte des Archives 64 et des métiers de la conservation, Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau, Pau

Informations pratiques

[Spécial scolaires] Patrimoine en péril : à la découverte des Archives 64 et des métiers de la conservation Vendredi 18 septembre, 09h30 Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Pyrénées-Atlantiques

Gratuit. Sur réservation. Limité à une classe le matin et une classe l’après-midi.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Fin : 2026-09-18T09:30:00+02:00 – 2026-09-18T16:30:00+02:00

Cette année, le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » offre un nouveau prétexte à l’équipe du service éducatif des Archives 64 pour imaginer une proposition pédagogique originale, ludique et éducative.

Un jeu d’énigmes permettra aux élèves de découvrir les coulisses des Archives 64. Élisabeth Stéfani, restauratrice spécialisée dans les arts graphiques, présentera son métier et proposera une initiation au travail de restaurateur.

Cette offre est réservée aux élèves des cycles 2 et 3.

Archives départementales des Pyrénées-Atlantiques – Site de Pau Cité administrative, boulevard Tourasse, 64000 Pau Pau 64000 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine 05 59 84 97 60 http://archives.le64.fr [{« type »: « email », « value »: « carine.freyssinet@le64.fr »}] Le lieu date des années 1970 et n’a pas beaucoup changé, il est donc facilement identifiable.

Cette année, le thème « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer » offre un nouveau prétexte à l’équipe du service éducatif des Archives 64 pour imaginer une proposition pédagogique et de…

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