[Spécial scolaires] Rencontre avec une restauratrice d’oeuvres d’arts graphiques, Musée Albert Marzelles, Marmande

Informations pratiques

[Spécial scolaires] Rencontre avec une restauratrice d’oeuvres d’arts graphiques Vendredi 18 septembre, 09h00, 10h45, 14h00, 15h45 Musée Albert Marzelles Lot-et-Garonne

Écoles marmandaises : gratuit / Écoles non marmandaises : 24 € (Primaires) et 27 € (Secondaires) par classe. Sur réservation.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T09:00:00+02:00 – 2026-09-18T10:15:00+02:00

Fin : 2026-09-18T15:45:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Le musée propose aux élèves une rencontre professionnelle avec Cécile Perrault, restauratrice d’œuvres d’art graphique, qui a restauré 18 dessins d’Abel Boyé en 2024.

Les élèves pourront découvrir cette profession essentielle à la conservation des œuvres, qui contribue à leur sauvegarde et à la valorisation du patrimoine.

Pour les élèves du cycle 2, une approche ludique et un atelier participatif permettront de les sensibiliser au soin des documents papier.

Pour les élèves du cycle 3 jusqu’au lycée, une approche plus technique sera proposée, avec une ouverture sur la déontologie, la manipulation des matériaux et les enjeux de conservation.

Cette rencontre permettra aux élèves de découvrir un métier du patrimoine au sein du musée, d’enrichir leurs connaissances par l’expérimentation et de mieux comprendre les missions liées à la conservation des œuvres d’art.

Musée Albert Marzelles 15 Rue Abel Boyé, 47200 Marmande, France Marmande 47200 Lot-et-Garonne Nouvelle-Aquitaine 0553644204 https://mairie-marmande.fr/index.php/le-musee-marzelles [{« type »: « email », « value »: « musee@mairie-marmande.fr »}] Le musée a une double vocation, artistique et historique. Il présente :

– une mosaïque romaine du IVe siècle après J.C. ;

– une collection de peintures de XXe siècle Abel Boyé ;

– une riche programmation annuelle de peintres et de sculpteurs. Parking à proximité.

Le musée propose aux élèves une rencontre professionnelle avec Cécile Perrault, une restauratrice d’œuvres d’arts graphiques qui a restauré 18 dessins d’Abel Boyé en 2024.

© Musée Marzelles