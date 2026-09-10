[Spécial scolaires] Visite de l’exposition « Archives de vies, Vies d’Archives » axée sur les thèmes des JEP, Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées, Tarbes

Informations pratiques

[Spécial scolaires] Visite de l’exposition « Archives de vies, Vies d’Archives » axée sur les thèmes des JEP Vendredi 18 septembre, 08h30, 13h30 Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées Hautes-Pyrénées

Réservation obligatoire par l’enseignant

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-18T08:30:00+02:00 – 2026-09-18T12:00:00+02:00

Fin : 2026-09-18T13:30:00+02:00 – 2026-09-18T17:00:00+02:00

Les archives racontent des histoires ! À travers des photographies, des lettres et d’autres documents, les élèves découvrent des destins et des moments de l’histoire des Hautes-Pyrénées.

En lien avec le thème des Journées européennes du patrimoine « Patrimoine en péril : raviver, résister, réimaginer », cette visite met en lumière le patrimoine photographique et l’importance de préserver ces précieux témoins de notre mémoire.

Maison de l’histoire – Archives départementales des Hautes-Pyrénées 6 Rue Eugène Ténot, 65000 Tarbes, France Tarbes 65000 Marcadieu Hautes-Pyrénées Occitanie +33562567619 https://archivesenligne65.fr [{« type »: « phone », « value »: « 05 62 56 76 19 »}, {« type »: « link », « value »: « https://mesdemarches.ha-py.fr/ »}] Notre service a pour missions de contrôler, collecter, classer, conserver, communiquer au public et de valoriser les archives constituées dans le département. Un parking réservé aux usagers de la salle de lecture est accessible en passant sous le porche entre les n° 4 et 6 de la rue Eugène Ténot.

Les archives racontent des histoires ! À travers des photographies, des lettres et d’autres documents, les élèves découvrent des destins et des moments de l’histoire des Hautes-Pyrénées.

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