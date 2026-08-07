Informations pratiques

Rouen

Spéciale bulles

39 Rue aux Ours Rouen Seine-Maritime

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-12-04

fin : 2026-12-04 23:59:00

Date(s) :

2026-12-04

Atelier dégustation*

* L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, à consommer avec modération .

39 Rue aux Ours Rouen 76000 Seine-Maritime Normandie +33 6 08 53 33 01 aromesetpassions@gmail.com

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English : Spéciale bulles

L’événement Spéciale bulles Rouen a été mis à jour le 2026-08-04 par Seine-Maritime Attractivité