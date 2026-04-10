Spéciale Halloween à la découverte des mal-aimés Saint-Brisson
Spéciale Halloween à la découverte des mal-aimés Saint-Brisson samedi 31 octobre 2026.
Saint-Brisson
Spéciale Halloween à la découverte des mal-aimés
Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre
Tarif : – – EUR
Gratuit
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31 18:30:00
fin : 2026-10-31 20:30:00
Date(s) :
2026-10-31
Samedi 31 octobre Spéciale Halloween à la découverte des mal-aimés
Un hululement au loin, des tressaillements sur le feuillage ?
Àl’occasion de cette soirée spéciale Halloween, venez vous imprégner des mystères de l’Étang Taureau, à la découverte de la vie nocturne du Morvan.
L’occasion de faire connaissance avec les habitants des lieux, dont certains ont longtemps souffert d’une mauvaise réputation. Ils rendent pourtant de grands services !
En partenariat avec la Réserve Internationale de Ciel Étoilé Morvan
Saint-Brisson
️ De 18h30 à 20h30
Conseillé à partir de 8 ans
Longueur de la balade 1.5 km
Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, une lampe torche et de l’eau.
️ Gratuit
Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien
✉contact@parcdumorvan.org
☎03 86 78 79 57
️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .
Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org
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English : Spéciale Halloween à la découverte des mal-aimés
L’événement Spéciale Halloween à la découverte des mal-aimés Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-22 par Maison du Tourisme PNRM
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