Saint-Brisson

Spéciale Halloween à la découverte des mal-aimés

Saint-Brisson Saint-Brisson Nièvre

Tarif : – – EUR

Gratuit

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-10-31 18:30:00

fin : 2026-10-31 20:30:00

Date(s) :

2026-10-31

Samedi 31 octobre Spéciale Halloween à la découverte des mal-aimés

Un hululement au loin, des tressaillements sur le feuillage ?

Àl’occasion de cette soirée spéciale Halloween, venez vous imprégner des mystères de l’Étang Taureau, à la découverte de la vie nocturne du Morvan.

L’occasion de faire connaissance avec les habitants des lieux, dont certains ont longtemps souffert d’une mauvaise réputation. Ils rendent pourtant de grands services !

En partenariat avec la Réserve Internationale de Ciel Étoilé Morvan

Saint-Brisson

️ De 18h30 à 20h30

Conseillé à partir de 8 ans

Longueur de la balade 1.5 km

Prévoir des chaussures et des vêtements adaptés, une lampe torche et de l’eau.

️ Gratuit

Inscription obligatoire par ce formulaire, ou bien

✉contact@parcdumorvan.org

☎03 86 78 79 57

️ Le lieu de rendez-vous exact vous sera donné lors de votre confirmation d’inscription par mail. .

Saint-Brisson Saint-Brisson 58230 Nièvre Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 78 79 57 contact@parcdumorvan.org

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English : Spéciale Halloween à la découverte des mal-aimés

L’événement Spéciale Halloween à la découverte des mal-aimés Saint-Brisson a été mis à jour le 2026-04-22 par Maison du Tourisme PNRM