Spéciale JEP Atelier familles 3M Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de La Cour d'Or Euro-Métropole de Metz · Metz

Informations pratiques

Metz

Spéciale JEP Atelier familles 3M

Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 16:00:00

fin : 2026-09-20 17:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Musée ? Maquette ? Moyen-Age ? C’est parti !

Venez découvrir le musée et les lieux surprenants qui s’y cachent. Crayons, ciseaux et colle en main, vous réaliserez ensuite une maquette d’un des bâtiments que vous avez découvert. Maison ou grenier ? A vous de choisir…

Pour les enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un adulte.Enfants

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Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Museum? Model? Middle Ages? Let’s go!

Come explore the museum and the surprising places hidden within it. With pencils, scissors, and glue in hand, you’ll then build a model of one of the buildings you’ve discovered. House or attic? The choice is yours…

For children ages 7–12 accompanied by an adult.

L’événement Spéciale JEP Atelier familles 3M Metz a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ