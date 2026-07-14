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Spéciale JEP Atelier familles Grrrrraoully Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de La Cour d'Or Euro-Métropole de Metz · Metz

Informations pratiques

Début
dimanche 20 septembre 2026
Fin
dimanche 20 septembre 2026
Heure de début
14:00:00
Lieu
Musée de La Cour d'Or Euro-Métropole de Metz
Adresse
2 Rue du Haut Poirier
Ville
57000 Metz
Département
Moselle
Tarif
0 Gratuit

Metz

Spéciale JEP Atelier familles Grrrrraoully

Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR
0
Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :
2026-09-20

Un monstre se cache dans le musée le Grrrrrrraoully. Retrouvez-le !

Pour les enfants de 3 à 6 ans accompagnés d’un adulte.
Sur inscription.Enfants
0  .

Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83 

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A monster is hiding in the museum: the Grrrrrrraoully. Find it!

For children ages 3–6 accompanied by an adult.
Registration required.

L’événement Spéciale JEP Atelier familles Grrrrraoully Metz a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ

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