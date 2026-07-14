Spéciale JEP Atelier familles Tote-bag Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz
dimanche 20 septembre 2026 · Musée de La Cour d'Or Euro-Métropole de Metz · Metz
Informations pratiques
Metz
Spéciale JEP Atelier familles Tote-bag
Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle
Tarif : – – EUR
0
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00
fin : 2026-09-20 15:30:00
Date(s) :
2026-09-20
Partez à la rencontre des créatures de l’imaginaire médiéval du Musée ! Pendant l’atelier, recomposez un animal fantastique pour orner votre tote bag.
Pour les enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un adulte.
Sur inscription.Enfants
0 .
Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83
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English :
Come meet the creatures from the museum’s medieval fantasy world! During the workshop, design a fantastical animal to decorate your tote bag.
For children ages 7 to 12 accompanied by an adult.
Registration required.
L’événement Spéciale JEP Atelier familles Tote-bag Metz a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ
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