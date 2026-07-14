Spéciale JEP Atelier familles Tote-bag Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

dimanche 20 septembre 2026 · Musée de La Cour d'Or Euro-Métropole de Metz · Metz

Informations pratiques

Metz

Spéciale JEP Atelier familles Tote-bag

Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche Dimanche 2026-09-20 14:00:00

fin : 2026-09-20 15:30:00

Date(s) :

2026-09-20

Partez à la rencontre des créatures de l’imaginaire médiéval du Musée ! Pendant l’atelier, recomposez un animal fantastique pour orner votre tote bag.

Pour les enfants de 7 à 12 ans accompagnés d’un adulte.

Sur inscription.Enfants

0 .

Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Come meet the creatures from the museum’s medieval fantasy world! During the workshop, design a fantastical animal to decorate your tote bag.

For children ages 7 to 12 accompanied by an adult.

Registration required.

L’événement Spéciale JEP Atelier familles Tote-bag Metz a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ