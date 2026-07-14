Spéciale JEP Conférence sur l’Eglise Saint-Victor à Metz Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz Metz

Informations pratiques

Metz

Spéciale JEP Conférence sur l’Eglise Saint-Victor à Metz

Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 Rue du Haut Poirier Metz Moselle

Tarif : – – EUR

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Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-09-19 15:00:00

fin : 2026-09-19 17:00:00

Date(s) :

2026-09-19

Disparue, mais pas oubliée l’église Saint-Victor à Metz, rue au Blé une redécouverte archéologique .

En 2025, une fouille archéologique préventive menée à l’occasion de l’installation d’un nouveau point d’apport volontaire enterré, au fond de l’impasse de la rue au Blé, a révélé des vestiges de l’ancienne église Saint-Victor. Démolie en 1828 pour permettre l’achèvement de l’actuel marché couvert, cette église comptait parmi les plus anciens édifices religieux de Metz et remontait au moins à la seconde moitié du VIIIe siècle.

Les recherches archéologiques ont permis de mieux comprendre l’histoire et l’évolution de cet édifice grâce à la découverte de plusieurs phases de construction. Elles ont également mis au jour plusieurs sépultures à l’intérieur de l’église. Cette présentation reviendra sur les principales découvertes de la fouille et sur ce qu’elles nous apprennent de l’histoire de ce quartier de Metz.

Par Christian Dreier (Service Archéologie Préventive Euro-Métropole de Metz)

Image Service Archéologie Préventive Euro-Métropole de Metz.Adultes

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Musée de La Cour d’Or Euro-Métropole de Metz 2 Rue du Haut Poirier Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 57 88 38 83

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English :

Gone, but not forgotten: the Church of Saint-Victor in Metz, on Rue au Blé—an archaeological rediscovery.

In 2025, a preventive archaeological excavation conducted in connection with the installation of a new underground recycling drop-off pointat the end of the cul-de-sac on Rue au Blé, revealed the remains of the former Saint-Victor Church. Demolished in 1828 to allow for the completion of the current covered market, this church was one of the oldest religious buildings in Metz and dated back to at least the second halfof the 8th century.

Archaeological research has provided a better understanding of the history and evolution of this building thanks to the discovery of several construction phases. They have also unearthed several burials inside the church. This presentation will review the main findings of the excavation and what they reveal about the history of this neighborhood in Metz.

By Christian Dreier (Preventive Archaeology Department Euro-Métropole de Metz)

Image: Preventive Archaeology Department Euro-Métropole de Metz.

L’événement Spéciale JEP Conférence sur l’Eglise Saint-Victor à Metz Metz a été mis à jour le 2026-07-06 par AGENCE INSPIRE METZ