Spectacle à Capdenac-le-Haut Entre ciel & terre Escale franco-mexicaine Capdenac
mercredi 5 août 2026 · Capdenac
Informations pratiques
Capdenac
Spectacle à Capdenac-le-Haut Entre ciel & terre Escale franco-mexicaine
place lucter Capdenac Lot
Tarif : – – EUR
Participation libre
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-08-05 19:30:00
fin : 2026-08-12
Date(s) :
2026-08-05 2026-08-12
Un voyage artistique entre la France et le Mexique, où les traditions rencontrent la poésie des arts du cirque.
Spectacle mêlant musique vivante, danse mexicaine et arts aériens
Un voyage artistique entre la France et le Mexique, où les traditions rencontrent la poésie des arts du cirque.
Spectacle mêlant musique vivante, danse mexicaine et arts aériens. Cette escale franco-mexicaine réunit une violoniste aérialiste et une artiste interprétant chants, jarana, zapateo et danses traditionnelles mexicaines. Une animation proposée en plein cœur du marché de Figeac.
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place lucter Capdenac 46100 Lot Occitanie +33 6 08 99 79 63
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English :
An artistic journey between France and Mexico, where traditions meet the poetry of the circus arts.
A show blending live music, Mexican dance, and aerial arts
L’événement Spectacle à Capdenac-le-Haut Entre ciel & terre Escale franco-mexicaine Capdenac a été mis à jour le 2026-08-03 par OT Figeac