Spectacle : À la lisière des trois pays et des deux mondes | Festival Fabula, Ferme de la Harpe, Rennes

Spectacle : À la lisière des trois pays et des deux mondes | Festival Fabula Dimanche 10 mai, 16h00 Ferme de la Harpe Ille-et-Vilaine

Tarif plein: 10€; réduit: 8€; sortir: 8€

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-10T16:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:30:00+02:00

Fin : 2026-05-10T16:00:00+02:00 – 2026-05-10T17:30:00+02:00

**Conter la Bretagne

**Entre poésie et humour, Patrick Ewen raconte la Bretagne et ses habitants. Les histoires se mêlent aux notes de violon pour évoquer paysages, climat et caractère du pays.

Tout public à partir de 8 ans

**L’artiste

**Patrick Ewen est l’une des grandes voix du conte breton contemporain. Il mêle musique, traditions celtes et narration.

**Expérience du public

**Le public voyage dans une Bretagne imaginaire et familière. Les mots, la musique et l’humour composent un moment chaleureux où l’on retrouve l’âme d’un territoire.

En savoir plus sur ce spectacle : https://www.tisseursdecontes.fr/events/a-la-lisiere-des-trois-pays-et-des-deux-mondes/

Dans le cadre de la première édition du festival de contes Fabula, du 8 au 10 mai 2026

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Patrick Ewen célèbre la Bretagne entre musique et conte lors du festival Fabula. Festival Spectacle

Tisseurs de contes