Spectacle à la médiathèque de Figeac les Loupiots Figeac
mercredi 9 décembre 2026 · Figeac
Informations pratiques
Figeac
Spectacle à la médiathèque de Figeac les Loupiots
2 boulevard Pasteur Figeac Lot
Tarif : – – EUR
Gratuit
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-12-09 16:00:00
fin : 2026-12-09
Date(s) :
2026-12-09
Une rencontre poétique et musicale pour aiguiser la curiosité de nos petits ! Loupiot est un terme affectueux pour désigner nos enfants
Une rencontre poétique et musicale pour aiguiser la curiosité de nos petits ! Loupiot est un terme affectueux pour désigner nos enfants. Avec leurs multiples questions, Céline Villalta s’intéresse au monde des tout-petits et nous transmet à travers ses instruments, ses chansons, ses poèmes et sa voix, sa vision imagée du monde de nos loupiots.
Elle ne pourra peut-être pas répondre à toutes les questions, mais ce qui est sûr, c’est qu’elle y aura beaucoup réfléchi ! Un spectacle spécialement pensé pour les médiathèques du Grand-Figeac.
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2 boulevard Pasteur Figeac 46100 Lot Occitanie +33 5 65 34 66 77
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English :
A poetic and musical experience to spark our little ones’ curiosity! “Loupiot” is an affectionate term for our children
L’événement Spectacle à la médiathèque de Figeac les Loupiots Figeac a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Figeac
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