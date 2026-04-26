Spectacle à Lacapelle-Marival Noé Lacapelle-Marival
mercredi 21 avril 2027 · Lacapelle-Marival
Informations pratiques
Lacapelle-Marival
Spectacle à Lacapelle-Marival Noé
salle des fêtes, Pl. de Larroque Lacapelle-Marival Lot
Tarif : – – 13 EUR
Tarif adulte
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2027-04-21 16:00:00
fin : 2027-04-21
Date(s) :
2027-04-21
Noé, un petit garçon, est scolarisé dans l’école où sa maman est enseignante.
À l’heure de la récréation, cette dernière observe les différences de comportement entre les filles et les garçons, la violence et l’envie d’évincer l’autre qui gagne peu à peu son fils
Noé, un petit garçon, est scolarisé dans l’école où sa maman est enseignante.
À l’heure de la récréation, cette dernière observe les différences de comportement entre les filles et les garçons, la violence et l’envie d’évincer l’autre qui gagne peu à peu son fils. Écrit à quatre mains, le spectacle interroge en douceur l’éducation d’un enfant, la construction inconsciente de la virilité et exprime le désir d’inventer un nouveau vivre-ensemble.
Un conte chorégraphique et acrobatique pour aborder l’égalité filles-garçons dans les cours de récré !
.
salle des fêtes, Pl. de Larroque Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Noé, a little boy, attends the school where his mother is a teacher.
During recess, she observes the differences in behavior between the girls and the boys—the violence and the desire to outdo one another—which gradually begins to influence her son.
L’événement Spectacle à Lacapelle-Marival Noé Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Figeac
À voir aussi à Lacapelle-Marival (Lot)
- Concours de Pêche à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival 5 août 2026
- Afreecanard Fête Votive et fête foraine Lacapelle-Marival 14 août 2026
- Atelier pêche enfant à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival 19 août 2026
- Les balades du patrimoine visite guidée de Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival 20 août 2026
- Marché Gourmand Nocturne à Lacapelle-Marival Lacapelle-Marival 20 août 2026