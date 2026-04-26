Informations pratiques

Lacapelle-Marival

Spectacle à Lacapelle-Marival Noé

salle des fêtes, Pl. de Larroque Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – 13 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-04-21 16:00:00

fin : 2027-04-21

Date(s) :

2027-04-21

Noé, un petit garçon, est scolarisé dans l’école où sa maman est enseignante.

À l’heure de la récréation, cette dernière observe les différences de comportement entre les filles et les garçons, la violence et l’envie d’évincer l’autre qui gagne peu à peu son fils

Noé, un petit garçon, est scolarisé dans l’école où sa maman est enseignante.

À l’heure de la récréation, cette dernière observe les différences de comportement entre les filles et les garçons, la violence et l’envie d’évincer l’autre qui gagne peu à peu son fils. Écrit à quatre mains, le spectacle interroge en douceur l’éducation d’un enfant, la construction inconsciente de la virilité et exprime le désir d’inventer un nouveau vivre-ensemble.

Un conte chorégraphique et acrobatique pour aborder l’égalité filles-garçons dans les cours de récré !

.

salle des fêtes, Pl. de Larroque Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Noé, a little boy, attends the school where his mother is a teacher.

During recess, she observes the differences in behavior between the girls and the boys—the violence and the desire to outdo one another—which gradually begins to influence her son.

L’événement Spectacle à Lacapelle-Marival Noé Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Figeac