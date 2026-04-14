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Spectacle à l’Arrosoir Figeac “BricabraK” Figeac

Spectacle à l’Arrosoir Figeac “BricabraK” Figeac

Spectacle à l’Arrosoir Figeac “BricabraK” Figeac samedi 2 mai 2026.

Adresse : 5 rue de Crussol

Ville : 46100 Figeac

Département : Lot

Début : samedi 2 mai 2026

Fin : samedi 2 mai 2026

Heure de début : 16:30:00

Tarif : Participation libre

Figeac

Spectacle à l’Arrosoir Figeac “BricabraK”

5 rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-05-02 16:30:00
fin : 2026-05-02

Date(s) :
2026-05-02

Un cabaret d’improvisation interactif autour d’une brocante les spectateurs choisissent des objets qui déclenchent des improvisations variées (drôles, dynamiques, parfois émouvantes !)

Un cabaret d’improvisation interactif autour d’une brocante les spectateurs choisissent des objets qui déclenchent des improvisations variées (drôles, dynamiques, parfois émouvantes !). Chaque représentation est unique.

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5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49 

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English :

An interactive improv cabaret based around a flea market: spectators choose objects that trigger a variety of improvisations (funny, dynamic, sometimes moving!)

L’événement Spectacle à l’Arrosoir Figeac “BricabraK” Figeac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac

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