Figeac

Spectacle à l’Arrosoir Figeac “BricabraK”

5 rue de Crussol Figeac Lot

Tarif : – – EUR

Participation libre

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-02 16:30:00

fin : 2026-05-02

Date(s) :

2026-05-02

Un cabaret d’improvisation interactif autour d’une brocante les spectateurs choisissent des objets qui déclenchent des improvisations variées (drôles, dynamiques, parfois émouvantes !)

Un cabaret d’improvisation interactif autour d’une brocante les spectateurs choisissent des objets qui déclenchent des improvisations variées (drôles, dynamiques, parfois émouvantes !). Chaque représentation est unique.

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5 rue de Crussol Figeac 46100 Lot Occitanie +33 9 52 25 07 49

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English :

An interactive improv cabaret based around a flea market: spectators choose objects that trigger a variety of improvisations (funny, dynamic, sometimes moving!)

L’événement Spectacle à l’Arrosoir Figeac “BricabraK” Figeac a été mis à jour le 2026-04-14 par OT Figeac