Spectacle « À trois on y va », Salle des fêtes de La Croix de Lagarde, Salles-Courbatiès
dimanche 4 octobre 2026 · Salle des fêtes de La Croix de Lagarde · Salles-Courbatiès
Informations pratiques
Spectacle « À trois on y va » Dimanche 4 octobre, 16h00 Salle des fêtes de La Croix de Lagarde Aveyron
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00
Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00
Spectacle « À trois on y va » – Cie Les Canardes Boiteuses
Spectacle de cirque en extérieur
« À Trois on y va, est un spectacle de suspension aérienne pour deux circassiennes et leur partenaire de jeu : un arbre. En suspension, à l’endroit ou à l’envers, sur lui, imperturbable, solide et majestueux. Portées par la curiosité de l’autre et des éléments qui nous entourent, elles occupent l’espace le temps d’un instant éphémère. Une proposition à s’asseoir ensemble à l’ombre d’un bel arbre, le sourire aux lèvres et le vent qui caresse, devant deux acrobates en suspens. »
Tout public
Durée : 50 min
Salle des fêtes de La Croix de Lagarde La Croix de Lagarde, 12260 Salles Courbatiers Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie au lieu-dit La Croix de Lagarde situé entre les deux bourgs
Biblis en folie 2026
©Marianne Josserand
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