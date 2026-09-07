Spectacle « À trois on y va », Salle des fêtes de La Croix de Lagarde, Salles-Courbatiès

Informations pratiques

Spectacle « À trois on y va » Dimanche 4 octobre, 16h00 Salle des fêtes de La Croix de Lagarde Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Fin : 2026-10-04T16:00:00+02:00 – 2026-10-04T17:30:00+02:00

Spectacle « À trois on y va » – Cie Les Canardes Boiteuses

Spectacle de cirque en extérieur

« À Trois on y va, est un spectacle de suspension aérienne pour deux circassiennes et leur partenaire de jeu : un arbre. En suspension, à l’endroit ou à l’envers, sur lui, imperturbable, solide et majestueux. Portées par la curiosité de l’autre et des éléments qui nous entourent, elles occupent l’espace le temps d’un instant éphémère. Une proposition à s’asseoir ensemble à l’ombre d’un bel arbre, le sourire aux lèvres et le vent qui caresse, devant deux acrobates en suspens. »

Tout public

Durée : 50 min

Salle des fêtes de La Croix de Lagarde La Croix de Lagarde, 12260 Salles Courbatiers Salles-Courbatiès 12260 Aveyron Occitanie au lieu-dit La Croix de Lagarde situé entre les deux bourgs

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©Marianne Josserand