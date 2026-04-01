Spectacle au Paradis des artistes Le Paradis des Artistes Maubourguet

Maubourguet

Spectacle au Paradis des artistes

Le Paradis des Artistes 5 Rue du Corps Franc Pommies Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 10 – 10 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-26 15:00:00

fin : 2026-04-26 16:30:00

Date(s) :

2026-04-26

Le Paradis des Artistes vous propose un nouveau spectacle ièce de théâtre un séminaire-récital les rythmes du corps.

Les relations entre le rythme cardiaque et le rythme musical ainsi qu’entre le cycle respiratoire et la mesure sont analysées.

L’influence du rythme et de la tonalité sur l’émotion est également discutée et les arythmies du coeur et dans la musique sont explorées.

Tous les concepts seront illustrés par le duo LUCIFER and THE BASS, qui interprète principalement des standards de jazz et des thèmes pop.

LUCIFER est chanteuse, multi instrumentaliste et coach vocal. Elle joue du jazz traditionnel priviliégiant l’improvisation.

WILLEM VAN MEURS est professeur invité à la faculté de Médecine de L’Université de Porto et l’inventeur de plusieurs simulateurs de patients pour l’entraînement du personnel de santé. Ces simulateurs sont aussi des générateurs de rythmes cardiaque et respiratoire. Il est contrebassiste.

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Le Paradis des Artistes 5 Rue du Corps Franc Pommies Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 87 09 38 48 chantal.maumus@gmail.com

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English :

Le Paradis des Artistes presents a new show: a play: a seminar-recital: body rhythms.

The relationships between heartbeat and musical rhythm, and between the respiratory cycle and meter, are analyzed.

The influence of rhythm and tonality on emotion is also discussed, and arrhythmias in the heart and in music are explored.

All concepts will be illustrated by the duo LUCIFER and THE BASS, who perform mainly jazz standards and pop themes.

LUCIFER is a singer, multi-instrumentalist and vocal coach. She plays traditional jazz with an emphasis on improvisation.

WILLEM VAN MEURS is a visiting professor at the University of Porto’s Faculty of Medicine, and the inventor of several patient simulators for training healthcare personnel. These simulators also generate cardiac and respiratory rhythms. He is a double bass player.

L’événement Spectacle au Paradis des artistes Maubourguet a été mis à jour le 2026-04-17 par HPTE|CDT65