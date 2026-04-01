Spectacle Rêvons toujours !! MAUBOURGUET Maubourguet

Maubourguet

Spectacle Rêvons toujours !!

MAUBOURGUET Espace Jean Glavany Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : 8 – 8 – EUR

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-25 18:00:00

fin : 2026-04-25

Date(s) :

2026-04-25

Opera Tutti est fier de présenter Rêvons Toujours, un moment de chant et de danse qui plaira à tous les âges.

Rêvons Toujours, Here we go again!!

✨ Un spectacle haut en couleurs pour tous les publics ! ✨

Plongez dans un univers artistique riche et captivant mêlant danses et chants inspirés de Broadway, les incontournables d’ABBA, l’élégance du ballet, l’énergie de la danse et percussion africaine et le charme des chansons country.

Un moment inoubliable d’environ 1h30.

Réservation conseillée

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Unis par le désir de vivre dans la joie, nous célébrons les divers talents de notre communauté et de ses environs en partageant musique, mouvement et imagination. Nous proposons des animations d’arts du spectacle dès 3 ans. .

MAUBOURGUET Espace Jean Glavany Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 59 11 31 54 operatutti65@gmail.com

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English :

Opera Tutti is proud to present Rêvons Toujours, a moment of song and dance that will appeal to all ages.

Rêvons Toujours, Here we go again!

? A colorful show for all audiences! ?

Immerse yourself in a rich and captivating artistic universe, combining Broadway-inspired dance and song, ABBA classics, the elegance of ballet, the energy of African dance and percussion, and the charm of country songs.

An unforgettable experience lasting around 1h30.

Reservations recommended

L’événement Spectacle Rêvons toujours !! Maubourguet a été mis à jour le 2026-04-17 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65