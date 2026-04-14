Vide-greniers d’Agriland MAUBOURGUET Maubourguet

Maubourguet

Vide-greniers d’Agriland

MAUBOURGUET Halle Maubourguet Hautes-Pyrénées

Tarif : – – EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-01 08:00:00

fin : 2026-05-01

Date(s) :

2026-05-01

Pour certains c’est l’occasion de vider ses placards, pour d’autres de trouver l’ustensile manquant. Un coup de cœur pour une décoration, un cadeau original…

Ce qui est certain c’est que le plaisir de chiner ne se discute pas !

La buvette, le cœur de la fête, proposera rafraîchissements, grillades et crêpes maison.

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MAUBOURGUET Halle Maubourguet 65700 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 6 23 24 38 93 agriland@orange.fr

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English :

For some, it’s an opportunity to clear out their cupboards, for others to find that missing utensil. A crush on a decoration, an original gift…

One thing’s for sure: the pleasure of bargain-hunting is indisputable!

The refreshment bar, the heart of the festivities, will be serving refreshments, grilled meats and homemade crêpes.

L’événement Vide-greniers d’Agriland Maubourguet a été mis à jour le 2026-04-14 par OT du Pays du Val d’Adour|CDT65