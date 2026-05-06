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Spectacle, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Spectacle, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse

Spectacle, Auditorium Saint-Pierre des Cuisines, Toulouse dimanche 10 mai 2026.

Lieu : Auditorium Saint-Pierre des Cuisines

Adresse : 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse

Ville : 31000 Toulouse

Département : Haute-Garonne

Début : dimanche 10 mai 2026

Fin : dimanche 10 mai 2026

Tarif : Entrée libre sur réservation

Spectacle Dimanche 10 mai, 15h00, 19h00 Auditorium Saint-Pierre des Cuisines Haute-Garonne

Entrée libre sur réservation

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-05-10T15:00:00+02:00 – 2026-05-10T16:30:00+02:00
Fin : 2026-05-10T19:00:00+02:00 – 2026-05-10T20:30:00+02:00

RÉSERVATION :
https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/
(Même si le concert affiche complet, quelques places pourraient se libérer juste avant le début. Nous vous invitons à vous présenter sur place)

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Auditorium Saint-Pierre des Cuisines 12 place Saint-Pierre 31000 Toulouse Toulouse 31000 Capitole / Arnaud Bernard / Carmes Haute-Garonne Occitanie [{« link »: « https://billetterie.festik.net/crrtoulouse/ »}]
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