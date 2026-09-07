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Spectacle autour de la BD « L’envers de nos décors », Médiathèque Departementale Du Var, Draguignan

samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Departementale Du Var · Draguignan

Spectacle autour de la BD « L’envers de nos décors », Médiathèque Departementale Du Var, Draguignan

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Médiathèque Departementale Du Var
Adresse
363 Boulevard Colonel Michel Lafourcade 83300 Draguignan
Ville
83300 Draguignan
Département
Var
Tarif
spectacle adapté pour un public d'environ 50 personnes

Spectacle autour de la BD « L’envers de nos décors » Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Departementale Du Var Var

spectacle adapté pour un public d’environ 50 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Spectacle du Prix des lecteurs du Var : création théatrale et vitaminée autour de la bande dessinée « L’envers de nos décors » proposé par la compagnie L’Etreinte.

Médiathèque Departementale Du Var 363 Boulevard Colonel Michel Lafourcade 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Biblis en folie 2026

©letreinte

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