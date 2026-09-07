Spectacle autour de la BD « L’envers de nos décors », Médiathèque Departementale Du Var, Draguignan
samedi 3 octobre 2026 · Médiathèque Departementale Du Var · Draguignan
Informations pratiques
Spectacle autour de la BD « L’envers de nos décors » Samedi 3 octobre, 15h30 Médiathèque Departementale Du Var Var
spectacle adapté pour un public d’environ 50 personnes
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Spectacle du Prix des lecteurs du Var : création théatrale et vitaminée autour de la bande dessinée « L’envers de nos décors » proposé par la compagnie L’Etreinte.
Médiathèque Departementale Du Var 363 Boulevard Colonel Michel Lafourcade 83300 Draguignan Draguignan 83300 Var Provence-Alpes-Côte d’Azur
Biblis en folie 2026
©letreinte
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