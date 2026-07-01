Spectacle : « Balèti », Château Vargoz, Sérignan

Informations pratiques

Spectacle : « Balèti » Samedi 19 septembre, 19h00 Château Vargoz Hérault

Gratuit dans la limite des places disponibles.

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Fin : 2026-09-19T19:00:00+02:00 – 2026-09-19T20:00:00+02:00

Balèti avec le groupe La Mangue Bleue

Le balèti est le terme languedocien qui désigne un bal populaire, autour de danses collectives.

Du fest-noz au bal folk, en passant par les quatre coins du monde, les musiciennes et musiciens recueillent, transforment et font vivre les musiques traditionnelles avec un plaisir contagieux. Ils offrent ainsi au public un moment de partage convivial et intergénérationnel.

Ce balèti sera animé par le groupe La Mangue Bleue.

Château Vargoz 1 rue du pont, 34410 Sérignan Sérignan 34410 Hérault Occitanie https://www.facebook.com/chateauvargoz/ https://www.facebook.com/artisteschateauVargoz/?locale=fr_FR Ancienne demeure bourgeoise du XIXe siècle, le château Vargoz s’est réinventé en parc de sculptures et en espace dédié à l’art contemporain. Acquis par la commune, ce lieu qui fut l’école de filles du village accueille aujourd’hui des artistes en résidence et des projets de création ouverts au public. Expositions, actions culturelles et rencontres jalonnent l’année, complétées par des ateliers, notamment lors des Journées du patrimoine ou du festival de la Bande Dessinée. Parking

: Balèti avec le groupe La Mangue Bleue

©La Mangue Bleue