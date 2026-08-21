Spectacle « Bateau », Salle des fêtes d’Ambeyrac, Ambeyrac
samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes d'Ambeyrac · Ambeyrac
Informations pratiques
Spectacle « Bateau » Samedi 3 octobre, 15h30 Salle des fêtes d’Ambeyrac Aveyron
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Spectacle « Bateau » – Cie Les Hommes sensibles
Théâtre d’objet, cirque sensible
« Bateau » c’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie et des rêves ? Tout cela est enfouit dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée. Une invitation poétique et sensible à retrouver l’enfant qui vit en chacun de nous.
Tout public, dès 5 ans
Durée : 50 min
Salle des fêtes d’Ambeyrac Cap del Mas, 12260 Ambeyrac Ambeyrac 12260 Aveyron Occitanie
Biblis en folie 2026
©Le Dandy Manchot
À voir aussi à Ambeyrac (Aveyron)
- Le Claux, aux racines d’Ambeyrac, Le Claux d’Ambeyrac, Ambeyrac 19 septembre 2026
- Biblis en Folie Bateau Ambeyrac 3 octobre 2026
- Biblis en Folie Animations surprises Dans la mairie Ambeyrac 3 octobre 2026
- Animations surprises, Bibliothèque d’Ambeyrac, Ambeyrac 3 octobre 2026