Spectacle « Bateau », Salle des fêtes d’Ambeyrac, Ambeyrac

Informations pratiques

Spectacle « Bateau » Samedi 3 octobre, 15h30 Salle des fêtes d’Ambeyrac Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Spectacle « Bateau » – Cie Les Hommes sensibles

Théâtre d’objet, cirque sensible

« Bateau » c’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie et des rêves ? Tout cela est enfouit dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée. Une invitation poétique et sensible à retrouver l’enfant qui vit en chacun de nous.

Tout public, dès 5 ans

Durée : 50 min

Salle des fêtes d’Ambeyrac Cap del Mas, 12260 Ambeyrac Ambeyrac 12260 Aveyron Occitanie

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©Le Dandy Manchot