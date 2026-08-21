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Spectacle « Bateau », Salle des fêtes d’Ambeyrac, Ambeyrac

samedi 3 octobre 2026 · Salle des fêtes d'Ambeyrac · Ambeyrac

Spectacle « Bateau », Salle des fêtes d’Ambeyrac, Ambeyrac

Informations pratiques

Début
samedi 3 octobre 2026
Fin
samedi 3 octobre 2026
Lieu
Salle des fêtes d'Ambeyrac
Adresse
Cap del Mas, 12260 Ambeyrac
Ville
12260 Ambeyrac
Département
Aveyron

Spectacle « Bateau » Samedi 3 octobre, 15h30 Salle des fêtes d’Ambeyrac Aveyron

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00
Fin : 2026-10-03T15:30:00+02:00 – 2026-10-03T16:30:00+02:00

Spectacle « Bateau » – Cie Les Hommes sensibles
Théâtre d’objet, cirque sensible
« Bateau » c’est un bout d’enfant qui est resté coincé dans un adulte. Que reste-t-il de cet enfant ? Du jeu ? Du simple ? Des monstres sous le lit ? De la nostalgie et des rêves ? Tout cela est enfouit dans une malle en bois, sous le sable d’une plage abandonnée. Une invitation poétique et sensible à retrouver l’enfant qui vit en chacun de nous.
Tout public, dès 5 ans
Durée : 50 min

Salle des fêtes d’Ambeyrac Cap del Mas, 12260 Ambeyrac Ambeyrac 12260 Aveyron Occitanie
Biblis en folie 2026

©Le Dandy Manchot

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