Spectacle | Blob | Cie Les Colporteurs Le Chapiteau Le Mans
Spectacle | Blob | Cie Les Colporteurs Le Chapiteau Le Mans lundi 13 avril 2026.
Spectacle | Blob | Cie Les Colporteurs
Le Chapiteau 6 boulevard Winston Churchill Le Mans Sarthe
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-13 16:30:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-13 2026-04-14
En science le blob est un organisme unicellulaire fascinant une unique cellule avec des centaines de noyaux, capable de se déplacer, d’apprendre à aimer la caféine et de transmettre ses apprentissages à un congénère en fusionnant avec lui. Sur scène, le blob devient un tissu de patchworks animés par trois acrobates. Ensemble, ils entrent en fusion, s’émancipent et évoluent dans l’espace à la rencontre du public. .
Le Chapiteau 6 boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle | Blob | Cie Les Colporteurs Le Mans a été mis à jour le 2026-02-25 par Le Plongeoir Cité du Cirque