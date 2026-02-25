Spectacle | Blob | Cie Les Colporteurs Le Chapiteau Le Mans

Spectacle | Blob | Cie Les Colporteurs

Début : 2026-04-13 16:30:00

fin : 2026-04-14

2026-04-13 2026-04-14

En science le blob est un organisme unicellulaire fascinant une unique cellule avec des centaines de noyaux, capable de se déplacer, d’apprendre à aimer la caféine et de transmettre ses apprentissages à un congénère en fusionnant avec lui. Sur scène, le blob devient un tissu de patchworks animés par trois acrobates. Ensemble, ils entrent en fusion, s’émancipent et évoluent dans l’espace à la rencontre du public. .

Le Chapiteau 6 boulevard Winston Churchill Le Mans 72100 Sarthe Pays de la Loire

L’événement Spectacle | Blob | Cie Les Colporteurs Le Mans a été mis à jour le 2026-02-25 par Le Plongeoir Cité du Cirque