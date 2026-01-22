Spectacle Boucle d’or Salle Braun Metz

Spectacle Boucle d’or

Salle Braun 18 rue Mozart 57000 Metz Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 14:15:00

fin : 2026-03-13 15:50:00

Date(s) :

2026-03-13

Auteur: Alain Vidal

Marionnettiste: Marie Vidal

Compagnie ARTHEMA (Cannes et Clairan)

Marionnettes

Sélection Festival Avignon OFF

Tout le monde connaît cette histoire une petite fille rayonnante s’introduit dans l’intimité d’une famille unie et un peu pataude. Papa Ours, Maman Ours et Junior possèdent chacun, et c’est touchant, le lit, la chaise et le bol à sa propre taille… une petite famille pleine de chaleur, de poils et de grognements ! A table, le petit-déjeuner est servi ! C’est trop chaud, allons nous promener pendant que ça refroidit ! Voilà qu’arrive Boucle d’Or. Innocemment, elle va mettre un peu de pagaille ! Quelqu’un a mangé ma soupe ! Quelqu’un s’est assis sur ma chaise et l’a cassée ! Quelqu’un s’est couché dans mon lit et il y est encore !

Et puis Hop ! Partie. Qui est-elle, d’où vient-elle ? Mystère…Boucle d’or et les trois ours, une ode à la liberté et à l’ouverture à l’autre.

A partir de 4 ansEnfants

.

English :

Author: Alain Vidal

Puppeteer: Marie Vidal

Compagnie ARTHEMA (Cannes and Clairan)

Puppets

Avignon OFF Festival selection

Everyone knows this story: a radiant little girl enters the intimacy of a close-knit, if somewhat clumsy, family. Papa Bear, Mama Bear and Junior each have their own bed, chair and bowl? a little family full of warmth, fur and grunts! Breakfast is served! It’s too hot, let’s go for a walk while it cools down! Here comes Goldilocks. Innocemment, she’s going to make a bit of a mess! Someone ate my soup! Someone sat on my chair and broke it! Someone laid down in my bed and is still there!

And then Hop! Gone. Who is she, where does she come from? Goldilocks and the Three Bears, an ode to freedom and openness to others.

Ages 4 and up

