Spectacle Brèves d’apocalypse, le monde d’après Théâtre La Voyageuse Nancy

Spectacle Brèves d’apocalypse, le monde d’après

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy Meurthe-et-Moselle

Tarif : – – EUR

Début : Vendredi Vendredi 2026-03-13 19:00:00

fin : 2026-03-13 20:00:00

2026-03-13

VVV La Voyageuse Vagabonde les Vendredis

Sophie Lysmiel Hello éditions

La Voyageuse vagabonde entre les pages et les histoires de Sophie Lysmiel, autrice incendiée qui

nous interpelle

Chères lectrices, chers lecteurs.

Heureuse de vous rencontrer.

Installez-vous, approchez sans peur,

Laissez-moi vous conter mes histoires insensées.

Je reviens de très loin pour vous offrir ces versets.

Pour vous, j’ai vécu l’apocalypse.

Pour vous, j’ai parcouru le monde d’après. Soyez attentifs et bonne traversée !

Une rencontre avec une autrice d’aujourd’hui. Une jongleuse de mots qui ne ressemble qu’à elle-même.

À partir de 8 ans.

Lieu non accessible aux fauteuils roulants.Tout public

Théâtre La Voyageuse 126 bis rue Saint Dizier Nancy 54000 Meurthe-et-Moselle Grand Est +33 6 87 12 86 20 theatrelavoyageuse@gmail.com

English :

VVV La Voyageuse Vagabonde Fridays

Sophie Lysmiel Hello éditions

La Voyageuse wanders between the pages and stories of Sophie Lysmiel, a fiery author who

who calls out to us:

Dear readers.

Pleased to meet you.

Take a seat, approach without fear,

Let me tell you my crazy stories.

I’ve come a long way to offer you these verses.

For you, I lived through the apocalypse.

For you, I’ve traveled to the next world. Stay tuned and enjoy the journey!

An encounter with a modern-day author. A juggler of words who resembles no one but herself.

Ages 8 and up.

No wheelchair access.

