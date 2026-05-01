Spectacle Ça Fait Déguisé Maison de la vie associative Arles

Arles

Spectacle Ça Fait Déguisé

Samedi 16 mai 2026 à partir de 21h30. Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles Bouches-du-Rhône

Tarif : 12.95 – 12.95 – 12.95 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-05-16 21:30:00

fin : 2026-05-16

Date(s) :

2026-05-16

Après le succès du spectacle Le sens du Ridicule de Raymond Devos, voici un nouveau voyage plein d’humour dans l’univers du maître de l’absurde.

2 comédiens s’apprêtent à jouer des sketches du grand Raymond Devos dont l’âme de celui-ci plane dans le théâtre. Sauf qu’une querelle éclate sur le plateau, mettant en péril le spectacle. L’un des comédiens quitte la scène, laissant seul son partenaire avec le public.



En attendant que le show reprenne, ce partenaire va être confronté à Monsieur Panard qui va mettre une pagaille sur scène avec la complicité du public…



On rit sans retenu. La matière est si riche que les bons mots et les idées défilent dans un vent de folie. On ne voit pas passer ce spectacle très drôle, original, éclairé. Un bel hommage à Monsieur Devos. Un régal ! . La Marseillaise .

Maison de la vie associative 3 Boulevard des Lices Arles 13200 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Following the success of Raymond Devos’ Le sens du Ridicule , here’s another humorous journey into the world of the master of the absurd.

L’événement Spectacle Ça Fait Déguisé Arles a été mis à jour le 2026-05-04 par Office de Tourisme d’Arles