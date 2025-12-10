Spectacle Ça va bien se passer Salle Maurice Thorez Tarnos

Spectacle Ça va bien se passer

Salle Maurice Thorez 4 Place Albert Castets Tarnos Landes

Tarif : 9 – 9 – EUR

Tarif réduit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-18

fin : 2026-04-18

Date(s) :

2026-04-18

Ça va bien se passer , c’est un seule-en-scène interprétée par Camille Giry à la fois drôle et poignant. À travers une écriture personnelle et une performance sincère, elle interroge notre société, les normes, et le fait d’être une femme aujourd’hui. Elle aborde sans détour les violences sexistes, les inégalités, les injonctions… tout en gardant à l’esprit que l’humour est une arme puissante pour faire évoluer les regards et déconstruire les stéréotypes.

Révélée par ses vidéos engagées avec Justine, son binôme artistique né au Cours Florent, Camille Giry s’inscrit pleinement dans l’élan du post-#MeToo avec ce nouveau spectacle.

Mise en scène Alexandra BIALY

Rdv à 20h30 à la salle Maurice Thorez. Place assise non numérotée.

Billetterie au guichet du Point Com ou en ligne. .

+33 5 59 45 19 19

