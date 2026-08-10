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Spectacle -Camus est Hip-Hop Saint-Vincent-de-Tyrosse

samedi 14 novembre 2026 · Saint-Vincent-de-Tyrosse

Spectacle -Camus est Hip-Hop Saint-Vincent-de-Tyrosse

Informations pratiques

Début
samedi 14 novembre 2026
Fin
samedi 14 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Adresse
Voie Romaine
Ville
40230 Saint-Vincent-de-Tyrosse
Département
Landes
Tarif
18 18 18

Saint-Vincent-de-Tyrosse

Spectacle -Camus est Hip-Hop

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse Landes

Tarif : 18 – 18 – 18 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-14 20:30:00
fin : 2026-11-14

Date(s) :
2026-11-14

Deux danseurs hip-hop et la philosophie de Camus une révolte commune, du New York des années 70 à aujourd’hui. Un spectacle qui transforme le corps en langage de réconciliation.Deux danseurs hip-hop et la philosophie de Camus une révolte commune, du New York des années 70 à aujourd’hui.
Deux danseurs hip-hop et la philosophie de Camus une révolte commune, du New York des années 70 à aujourd’hui. Un spectacle qui transforme le corps en langage de réconciliation.
Une performance poétique, percutante et épurée qui fait habilement dialoguer la philosophie d’Albert Camus, Prix Nobel de Littérature et la culture hip-hop.
Deux danseurs hip-hop et la philosophie de Camus une révolte commune, du New York des années 70 à aujourd’hui. Un spectacle qui transforme le corps en langage de réconciliation.   .

Voie Romaine Saint-Vincent-de-Tyrosse 40230 Landes Nouvelle-Aquitaine  

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English : Spectacle -Camus est Hip-Hop

Two hip-hop dancers and Camus’s philosophy: a shared rebellion, from 1970s New York to the present day. A performance that transforms the body into a language of reconciliation. Two hip-hop dancers and Camus’s philosophy: a shared rebellion, from 1970s New York to the present day.

L’événement Spectacle -Camus est Hip-Hop Saint-Vincent-de-Tyrosse a été mis à jour le 2026-08-18 par OTI LAS

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