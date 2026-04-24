Spectacle Capitaine Frimousse et le trésor des océans La Comédie de Metz Metz
Spectacle Capitaine Frimousse et le trésor des océans La Comédie de Metz Metz dimanche 3 mai 2026.
Metz
Spectacle Capitaine Frimousse et le trésor des océans
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz Moselle
Tarif : – – EUR
11
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche Dimanche 2026-05-03 15:00:00
fin : 2026-05-03 15:50:00
Date(s) :
2026-05-03
Petits et grands, embarquez pour une aventure extraordinaire !
Capitaine Frimousse, petit capitaine de la marine française, vit paisiblement avec son ami Bernard l’escargot. Mais, une nuit, Bernard est enlevé par un Pirate, James Took , le roi des Mers. Accompagné par la fée Glinda, du perroquet Pepito et de Ernest le Dragon, Capitaine Frimousse doit retrouver le trésor des Océans, un trésor incroyable qui lui permettra de retrouver son ami et de sauver la terre du règne du Roi des Mers.
Une comédie-musicale d’aventure pour toute la famille qui vous transportera des forêts tropicales luxuriantes aux profondeurs des mers les plus féeriques.
Pour les enfants de 3 à 10 ans.Enfants
11 .
La Comédie de Metz 1/3 Rue du Pont Saint-Marcel Metz 57000 Moselle Grand Est comediedemetz@gmail.com
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English :
Young and old, embark on an extraordinary adventure!
Captain Frimousse, a little captain in the French navy, lives peacefully with his friend Bernard the snail. But one night, Bernard is kidnapped by a Pirate, James Took, the King of the Seas. Accompanied by the fairy Glinda, the parrot Pepito and Ernest the Dragon, Captain Frimousse must find the treasure of the oceans, an incredible treasure that will enable him to find his friend and save the land from the reign of the King of the Seas.
A musical comedy adventure for the whole family, from lush rainforests to the depths of the fairytale seas.
For children aged 3 to 10.
L’événement Spectacle Capitaine Frimousse et le trésor des océans Metz a été mis à jour le 2026-04-20 par AGENCE INSPIRE METZ
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