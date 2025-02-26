Spectacle Carmina Burana Les Arènes Metz

Spectacle Carmina Burana

Les Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2026-01-03 20:00:00

fin : 2026-01-03

Date(s) :

2026-01-03

Evénement musical et chorégraphique, Franceconcert présente Carmina Burana, l’un des chefs d’œuvres les plus célèbres du XXe siècle.

Fondée sur un recueil de poèmes lyriques, Carmina Burana a été composée par Carl Orff entre 1935 et 1936. Présentée pour la première fois en 1937 à l’Opéra de Francfort, cette pièce magistrale fascine depuis toujours et ne laisse pas indifférent le grand public. Le mouvement le plus célèbre, O Fortuna , repris à la fin de l’œuvre, est aujourd’hui mondialement connu. Interprétés avec passion et puissance par les chœurs et les solistes, ces chants profanes et latins nous racontent une histoire de vie, de mort, de destin et surtout d’amour. Près de 100 artistes chantent la joie du retour du printemps et les plaisirs de l’alcool, jouent avec la roue du destin, dansent l’amour et la luxure. Cette nouvelle production s’empare avec sensualité et émotion de ce phénomène musical pour montrer que la musique, le geste et la parole sont inséparables.

Grand succès du XXème siècle joué dans le monde entier, ce spectacle original et plein de fougue ira à la rencontre du public pour une grande tournée européenne à partir de novembre 2025.Tout public

.

Les Arènes 5 avenue Louis le Débonnaire Metz 57000 Moselle Grand Est

English :

A musical and choreographic event, Franceconcert presents Carmina Burana, one of the most famous masterpieces of the 20th century.

Based on a collection of lyric poems, Carmina Burana was composed by Carl Orff between 1935 and 1936. Presented for the first time in 1937 at the Frankfurt Opera House, this masterly piece has always fascinated audiences. The most famous movement, « O Fortuna », repeated at the end of the work, is now world-famous. Performed with passion and power by choirs and soloists, these secular and Latin songs tell a story of life, death, destiny and, above all, love. Nearly 100 artists sing of the joy of spring?s return and the pleasures of alcohol, play with the wheel of fate, dance of love and lust. This new production takes up this musical phenomenon with sensuality and emotion, showing that music, gesture and speech are inseparable.

This original, spirited show, one of the great successes of the 20th century, has been performed all over the world, and will be touring Europe from November 2025.

German :

Franceconcert präsentiert Carmina Burana, eines der berühmtesten Meisterwerke des 20. Jahrhunderts.

Die auf einer Sammlung lyrischer Gedichte basierende Carmina Burana wurde von Carl Orff zwischen 1935 und 1936 komponiert. Dieses meisterhafte Stück, das 1937 an der Frankfurter Oper uraufgeführt wurde, fasziniert seit jeher und lässt das breite Publikum nicht gleichgültig. Der berühmteste Satz, « O Fortuna », der am Ende des Werkes wiederholt wird, ist heute weltberühmt. Die weltlichen und lateinischen Lieder, die von den Chören und Solisten mit Leidenschaft und Kraft vorgetragen werden, erzählen uns eine Geschichte über Leben, Tod, Schicksal und vor allem über die Liebe. Fast 100 Künstler singen von der Freude über die Rückkehr des Frühlings und den Freuden des Alkohols, spielen mit dem Rad des Schicksals und tanzen über Liebe und Wollust. Diese neue Produktion greift dieses musikalische Phänomen auf sinnliche und emotionale Weise auf, um zu zeigen, dass Musik, Gestik und Sprache untrennbar miteinander verbunden sind.

Jahrhunderts, die in der ganzen Welt gespielt wurde, wird diese originelle und temperamentvolle Aufführung ab November 2025 auf einer großen Europatournee dem Publikum begegnen.

Italiano :

Evento musicale e coreografico, Franceconcert presenta i Carmina Burana, uno dei capolavori più famosi del XX secolo.

Basati su una raccolta di poesie liriche, i Carmina Burana furono composti da Carl Orff tra il 1935 e il 1936. Presentata per la prima volta nel 1937 all’Opera di Francoforte, questa opera magistrale ha sempre affascinato il pubblico. Il movimento più famoso, « O Fortuna », ripetuto alla fine dell’opera, è ormai celebre in tutto il mondo. Eseguite con passione e potenza dai cori e dai solisti, queste canzoni laiche e latine ci raccontano una storia di vita, morte, destino e, soprattutto, amore. Quasi 100 artisti cantano la gioia del ritorno della primavera e i piaceri dell’alcol, giocano con la ruota del destino e danzano l’amore e la lussuria. Questa nuova produzione riprende questo fenomeno musicale con sensualità ed emozione, dimostrando che musica, gesto e parola sono inseparabili.

Grande successo del XX secolo rappresentato in tutto il mondo, questo spettacolo originale e brioso sarà in tournée in Europa a partire dal novembre 2025.

Espanol :

Evento musical y coreográfico, Franceconcert presenta Carmina Burana, una de las obras maestras más famosas del siglo XX.

Basada en una colección de poemas líricos, Carmina Burana fue compuesta por Carl Orff entre 1935 y 1936. Presentada por primera vez en 1937 en la Ópera de Fráncfort, esta magistral obra siempre ha fascinado al público. El movimiento más famoso, « O Fortuna », que se repite al final de la obra, es ahora mundialmente conocido. Interpretadas con pasión y fuerza por los coros y solistas, estas canciones profanas y latinas nos cuentan una historia de vida, muerte, destino y, sobre todo, amor. Cerca de 100 artistas cantan la alegría del regreso de la primavera y los placeres del alcohol, juegan con la rueda del destino y bailan el amor y la lujuria. Esta nueva producción aborda este fenómeno musical con sensualidad y emoción, demostrando que música, gesto y palabra son inseparables.

Gran éxito del siglo XX representado en todo el mundo, este original y animado espectáculo estará de gira por Europa a partir de noviembre de 2025.

L’événement Spectacle Carmina Burana Metz a été mis à jour le 2025-02-26 par AGENCE INSPIRE METZ