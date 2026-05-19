Montbazens

Spectacle causerie sur les bébés

Montbazens Aveyron

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-06-15

fin : 2026-06-15

Date(s) :

2026-06-15

Spectacle causerie sur les bébés, les livres et nous. Pour les adultes, durée 2 h (échanges et apéro inclus). Rendez-vous à la salle Ségala à 19 h. Gratuit, sur réservation au 05 65 80 45 47 ou 05 65 63 77 94. (Action portée par le département de l’Aveyron et sa médiathèque, en partenariat avec le CSPM, le réseau des médiathèques du plateau de Montbazens, la communauté de communes et les communes de Montbazens et Lanuéjouls) .

Montbazens 12220 Aveyron Occitanie +33 5 65 63 77 94

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English :

L’événement Spectacle causerie sur les bébés Montbazens a été mis à jour le 2026-05-19 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)