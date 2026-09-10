Spectacle : « Ceci n’est pas un musée » – Collectif OS’O, ChapitÔ, Bègles

Informations pratiques

Spectacle : « Ceci n’est pas un musée » – Collectif OS’O Samedi 19 septembre, 14h00, 18h00 ChapitÔ Gironde

Gratuit. Sur inscription : https://spectacles-citecirque.mairie-begles.fr/

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T15:15:00+02:00

Fin : 2026-09-19T18:00:00+02:00 – 2026-09-19T19:15:00+02:00

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine.

Faites le mur ! Chaussez vos baskets, prenez votre casquette et surtout… levez la tête. Le Collectif OS’O vous emmène en promenade dans le quartier des Terres Neuves de Bègles, autour d’une visite théâtralisée qui prendra pour support des oeuvres de street art et l’histoire de ce courant artistique. Avec, en prime, ce petit brin de folie qui caractérise bien la compagnie. Une exploration colorée et insolite.

Écriture : Tom Linton, accompagné de Bess Davies.

Interprètes : Roxane Brumachon et Tom Linton.

Regard extérieur : Vincent Toujas.

ChapitÔ 17 rue Robert Schuman 33130 Bègles Bègles 33130 Terres Neuves Gironde Nouvelle-Aquitaine 05 56 49 95 95 https://www.mairie-begles.fr/decouvrir-et-sortir/chapito-le-o-lieu/ [{« type »: « email », « value »: « citecirque@mairie-begles.fr »}, {« type »: « phone », « value »: « 0556499595 »}] https://spectacles-citecirque.mairie-begles.fr/ Situé au cœur du quartier Terres Neuves à Bègles, Chapitô est un lieu de vie dédié à la culture, à la convivialité et au partage. Ouvert à tous, cet espace atypique invite à prendre un café, se restaurer, flâner, participer à des ateliers gratuits sur inscription, développer de nouvelles compétences ou simplement faire des rencontres.

Tout au long de l’année, Chapitô propose également une programmation artistique et culturelle variée, faisant de ce lieu un espace d’échanges et de découvertes accessible à tous. Chapitô est accessible en transport en commun :

Bus ligne 86, arrêt Terres Neuves

Tram C, arrêt Terres Neuves

Chaussez vos baskets et levez la tête. Le Collectif OS’O vous emmène en promenade dans le quartier des Terres Neuves, pour une visite théâtralisée qui prendra pour support des œuvres de street art. street art théâtre

©Pierre Planchenault