Spectacle Celtic Kanan Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières
vendredi 13 novembre 2026 · Ateliers Magiques de Dani Lary · Barbières
Informations pratiques
Barbières
Spectacle Celtic Kanan
Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme
Tarif : 34 – 34 – 44 EUR
selon l’emplacement
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13 20:30:00
Date(s) :
2026-11-13
Celtic Kanan vous invite à un voyage musical vibrant entre tradition et modernité avec leur spectacle Le Voyage , où la musique live et la danse irlandaise se rencontrent.
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Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72
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English :
Celtic Kanan invites you on a vibrant musical journey between tradition and modernity with their show Le Voyage , where live music and Irish dance meet.
L’événement Spectacle Celtic Kanan Barbières a été mis à jour le 2026-04-01 par Valence Romans Tourisme
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