Spectacle Celtic Kanan Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières

Informations pratiques

Barbières

Spectacle Celtic Kanan

Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : 34 – 34 – 44 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-13 20:30:00

fin : 2026-11-13 20:30:00

Date(s) :

2026-11-13

Celtic Kanan vous invite à un voyage musical vibrant entre tradition et modernité avec leur spectacle Le Voyage , où la musique live et la danse irlandaise se rencontrent.

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Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72

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English :

Celtic Kanan invites you on a vibrant musical journey between tradition and modernity with their show Le Voyage , where live music and Irish dance meet.

L’événement Spectacle Celtic Kanan Barbières a été mis à jour le 2026-04-01 par Valence Romans Tourisme