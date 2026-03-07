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AGENDA · Barbières

Spectacle Celtic Kanan Ateliers Magiques de Dani Lary Barbières

vendredi 13 novembre 2026 · Ateliers Magiques de Dani Lary · Barbières

Informations pratiques

Début
vendredi 13 novembre 2026
Fin
vendredi 13 novembre 2026
Heure de début
20:30:00
Lieu
Ateliers Magiques de Dani Lary
Adresse
20 Grande Rue
Ville
26300 Barbières
Département
Drôme
Tarif
34 34 44 selon l'emplacement

Barbières

Spectacle Celtic Kanan

Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières Drôme

Tarif : 34 – 34 – 44 EUR

selon l’emplacement

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-13 20:30:00
fin : 2026-11-13 20:30:00

Date(s) :
2026-11-13

Celtic Kanan vous invite à un voyage musical vibrant entre tradition et modernité avec leur spectacle Le Voyage , où la musique live et la danse irlandaise se rencontrent.
  .

Ateliers Magiques de Dani Lary 20 Grande Rue Barbières 26300 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes +33 4 75 02 28 72 

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English :

Celtic Kanan invites you on a vibrant musical journey between tradition and modernity with their show Le Voyage , where live music and Irish dance meet.

L’événement Spectacle Celtic Kanan Barbières a été mis à jour le 2026-04-01 par Valence Romans Tourisme

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