Spectacle chansigne « Ulysse maudis sois-tu » (9 mai 2026) – Albaricate | Festival Fabula Samedi 9 mai, 15h00 Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal Ille-et-Vilaine

Tarif plein : 10 €, réduit : 8 €, carte SORTIR !

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Fin : 2026-05-09T15:00:00+02:00 – 2026-05-09T17:00:00+02:00

Après dix ans de guerre à Troie,

Ulysse mettra encore dix ans à retrouver Ithaque. Entre dieux hostiles, femmes rencontrées sur sa route, monstres et tempêtes, son voyage devient une odyssée pleine d’épreuves, de désir et d’orgueil.

Tout public à partir de 8 ans

Les artistes

Albaricate réunit Samuel Genin, chanteur, musicien et conteur, et Clémence Colin, chansigneuse et comédienne. Le duo mêle chansons françaises, récit et chansigne pour raconter autrement L’Odyssée, avec un vrai dialogue entre voix, musique et langue des signes.

Expérience du public

Le public ne vient pas seulement écouter une histoire : il la reçoit à la fois par la voix, la musique et le geste. Le spectacle ouvre un espace commun entre sourds, malentendants et entendants, avec une narration visuelle et sensible qui donne autant à voir qu’à entendre.

Contexte festival

Ce spectacle fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !

Programmation du samedi 9 mai :

10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu

10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine

11h — La croqueuse de mots — Sklaeren

15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate

16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler

20h — Le village — Sklaeren

22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin

Ferme de la Harpe – Au Parquet de Bal avenue Charles et Raymonde Tillon 35000 Rennes Rennes 35000 Villejean – Beauregard Ille-et-Vilaine Bretagne [{« type »: « link », « value »: « https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture »}]

L’Odyssée revisitée par Albaricate, entre chanson et chansigne, dans un spectacle inclusif au festival Fabula. sortie famille sortie week-end

Albaricate