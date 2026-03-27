Spectacle chansigne Ulysse maudis sois-tu (9 mai 2026) – Albaricate – Festival Fabula Ferme de la harpe Rennes
Spectacle chansigne Ulysse maudis sois-tu (9 mai 2026) – Albaricate – Festival Fabula Ferme de la harpe Rennes samedi 9 mai 2026.
Spectacle chansigne Ulysse maudis sois-tu (9 mai 2026) – Albaricate – Festival Fabula Ferme de la harpe Rennes Samedi 9 mai, 15h00 Tarif plein : 10 €, réduit : 8 €
L’Odyssée revisitée par Albaricate, entre chanson et chansigne, dans un spectacle inclusif au festival Fabula.
Après dix ans de guerre à Troie,
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Ulysse mettra encore dix ans à retrouver Ithaque. Entre dieux hostiles, femmes rencontrées sur sa route, monstres et tempêtes, son voyage devient une odyssée pleine d’épreuves, de désir et d’orgueil.
_**Tout public à partir de 8 ans**_
### Les artistes
Albaricate réunit Samuel Genin, chanteur, musicien et conteur, et Clémence Colin, chansigneuse et comédienne. Le duo mêle chansons françaises, récit et chansigne pour raconter autrement L’Odyssée, avec un vrai dialogue entre voix, musique et langue des signes.
### Expérience du public
Le public ne vient pas seulement écouter une histoire : il la reçoit à la fois par la voix, la musique et le geste. Le spectacle ouvre un espace commun entre sourds, malentendants et entendants, avec une narration visuelle et sensible qui donne autant à voir qu’à entendre.
### Contexte festival
Ce spectacle fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !
**Programmation du samedi 9 mai :**
* 10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu
* 10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine
* 11h — La croqueuse de mots — Sklaeren
* 15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate
* 16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler
* 20h — Le village — Sklaeren
* 22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :
Début : 2026-05-09T15:00:00.000+02:00
Fin : 2026-05-09T17:00:00.000+02:00
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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture
Ferme de la harpe Avenue Charles-et-Raymonde-Tillon 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine
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