Landerneau

Spectacle Chien Cie Qui s’y colle La Place s’Anime

Place du Général de Gaulle Landerneau Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-15 18:00:00

fin : 2026-07-15 19:00:00

Date(s) :

2026-07-15

Un personnage radin, hypermaniaque et hypersensible met en place un rituel précis pour manger une chip qui devient un important objet de désir. Un chien, au premier étage d’un immeuble, aboie, il l’empêche d’assouvir son obsession manger sa chip.

Ce garçon sera tiraillé entre cette obsession culinaire et son besoin profond s’ouvrir aux autres. Malgré leurs différences, le public et le personnage devront s’apprivoiser et cette rencontre les mènera au delà de leurs espérances. .

Place du Général de Gaulle Landerneau 29800 Finistère Bretagne +33 6 12 35 59 63

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English : Spectacle Chien Cie Qui s’y colle La Place s’Anime

L’événement Spectacle Chien Cie Qui s’y colle La Place s’Anime Landerneau a été mis à jour le 2026-04-24 par OT LANDERNEAU DAOULAS