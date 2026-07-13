Spectacle Ci-gisait Cyrano Cie Crescite Fessenheim
mardi 19 janvier 2027 · Fessenheim
Informations pratiques
Fessenheim
Spectacle Ci-gisait Cyrano Cie Crescite
rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin
Tarif : – – EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Mardi 2027-01-19 20:00:00
fin : 2027-01-19
Date(s) :
2027-01-19
Cyrano de Bergerac¿: tout le monde connait¿! Une tirade apprise à l’école, une scène marquante au théâtre ou au cinéma. 3 comédien/es en proposent une version modernisée intégrant les passages les plus célèbres. Dès 10 ans. .
rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
L’événement Spectacle Ci-gisait Cyrano Cie Crescite Fessenheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach
À voir aussi à Fessenheim (Haut-Rhin)
- Fête Nationale Fessenheim 14 août 2026
- Visite à destination du public scolaire de la centrale nucléaire de Fessenheim, Centrale Nucléaire de Fessenheim / Espace EDF Odysselec, Fessenheim 18 septembre 2026
- Visite guidée de la centrale nucléaire de Fessenheim, Centrale Nucléaire de Fessenheim / Espace EDF Odysselec, Fessenheim 19 septembre 2026
- Concert The Halley Fessenheim 30 septembre 2026
- Concert Banana Camp Fessenheim 25 novembre 2026