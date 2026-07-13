Informations pratiques

Fessenheim

Spectacle Ci-gisait Cyrano Cie Crescite

rue des seigneurs Fessenheim Haut-Rhin

Tarif : – – EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Mardi 2027-01-19 20:00:00

fin : 2027-01-19

Date(s) :

2027-01-19

Cyrano de Bergerac¿: tout le monde connait¿! Une tirade apprise à l’école, une scène marquante au théâtre ou au cinéma. 3 comédien/es en proposent une version modernisée intégrant les passages les plus célèbres. Dès 10 ans. .

rue des seigneurs Fessenheim 68740 Haut-Rhin Grand Est +33 3 89 71 94 31

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English :

L’événement Spectacle Ci-gisait Cyrano Cie Crescite Fessenheim a été mis à jour le 2026-07-29 par Office de Tourisme Alsace Rhin Brisach