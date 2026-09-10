Spectacle Circulomania, Centre des mémoires Michel-Dinet, Nancy

Informations pratiques

Spectacle Circulomania 19 et 20 septembre Centre des mémoires Michel-Dinet Meurthe-et-Moselle

A partir de 10 ans, limité à 80 personnes

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-09-19T14:00:00+02:00 – 2026-09-19T14:45:00+02:00

Fin : 2026-09-20T15:45:00+02:00 – 2026-09-20T16:30:00+02:00

Une épopée de poche pour traverser le monde sans quitter sa chambre. À travers carnets, objets et souvenirs, Circulomania retrace les voyages réels ou rêvés de Marie dans un spectacle de théâtre d’objets autour de la transmission, de la liberté et du retour.

Centre des mémoires Michel-Dinet 2 Rue Jean-Baptiste Thierry Solet, 54000 Nancy, France Nancy 54000 Beauregard – Boufflers – Buthegnemont – Boudonville Meurthe-et-Moselle Grand Est +33383309090 http://archives.meurthe-et-moselle.fr [{« type »: « phone », « value »: « 03.83.30.90.90 »}, {« type »: « link », « value »: « https://archives.meurthe-et-moselle.fr/ »}, {« type »: « link », « value »: « https://www.eventbrite.fr/e/circulomania-billets-1996082547633 »}] Accès PMR. Ligne T2 arrêt Jean Lamour.

Une épopée de poche pour traverser le monde sans quitter sa chambre. À travers carnets, objets et souvenirs, Circulomania retrace les voyages réels ou rêvés de Marie dans un spectacle de théâtre de…

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