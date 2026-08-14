Informations pratiques

Luc-la-Primaube

Spectacle Cirque Olympia

Place Saint Jean Luc-la-Primaube Aveyron

Tarif : – – EUR

10

Tarif de base plein tarif

Tarif gradin

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Dimanche 2026-08-14

fin : 2026-08-16

Date(s) :

2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16

Le Cirque Cornero vous propose le spectacle Olympia avec des acrobates, des clowns, des trapézistes ainsi qu’un numéro équestre.

10 .

Place Saint Jean Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 6 33 31 56 08

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English :

Cirque Cornero presents the show Olympia, featuring acrobats, clowns, trapeze artists, and an equestrian act.

L’événement Spectacle Cirque Olympia Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)