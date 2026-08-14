Spectacle Cirque Olympia Luc-la-Primaube
vendredi 14 août 2026 · Luc-la-Primaube
Informations pratiques
Luc-la-Primaube
Spectacle Cirque Olympia
Place Saint Jean Luc-la-Primaube Aveyron
Tarif : – – EUR
10
Tarif de base plein tarif
Tarif gradin
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Dimanche 2026-08-14
fin : 2026-08-16
Date(s) :
2026-08-14 2026-08-15 2026-08-16
Le Cirque Cornero vous propose le spectacle Olympia avec des acrobates, des clowns, des trapézistes ainsi qu’un numéro équestre.
10 .
Place Saint Jean Luc-la-Primaube 12450 Aveyron Occitanie +33 6 33 31 56 08
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English :
Cirque Cornero presents the show Olympia, featuring acrobats, clowns, trapeze artists, and an equestrian act.
L’événement Spectacle Cirque Olympia Luc-la-Primaube a été mis à jour le 2026-08-11 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)
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