Informations pratiques

Lacapelle-Marival

Spectacle concert à Lacapelle-Marival Survêt

salle des fêtes, place Larroque Lacapelle-Marival Lot

Tarif : – – 13 EUR

Tarif adulte

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2027-05-12 19:00:00

fin : 2027-05-12

Date(s) :

2027-05-12

Chaussez vos baskets et mettez votre survêt !

Entre concert survitaminé et chorégraphies sportives, Survêt plonge au cœur de l’adolescence le corps qui change, l’image de soi, le regard des autres… Car la musique ne s’écoute pas qu’avec les oreilles, l’équipe de l’ours à pied invite le public à suivre non pas un cours de sport mais un concert sportif

Chaussez vos baskets et mettez votre survêt !

Entre concert survitaminé et chorégraphies sportives, Survêt plonge au cœur de l’adolescence le corps qui change, l’image de soi, le regard des autres… Car la musique ne s’écoute pas qu’avec les oreilles, l’équipe de l’ours à pied invite le public à suivre non pas un cours de sport mais un concert sportif. Sur scène, un groove puissant et entraînant qui transforme la salle en terrain de jeu collectif, guidé par une danseuse libératrice de mouvements ça pulse, ça saute, ça danse, ça transpire.

Un spectacle physique, festif et libérateur, où l’on se défoule ensemble autant qu’on se questionne.

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salle des fêtes, place Larroque Lacapelle-Marival 46120 Lot Occitanie +33 5 65 34 24 78

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English :

Put on your sneakers and your tracksuit!

With its high-energy concert and athletic choreography, *Surv%EAt* dives into the heart of adolescence: changing bodies, self-image, how others see you… Because music isn’t just for your ears, the team at L’Ours à Pied invites the audience to join not a gym class but a “sporty concert.”

L’événement Spectacle concert à Lacapelle-Marival Survêt Lacapelle-Marival a été mis à jour le 2026-07-29 par OT Figeac