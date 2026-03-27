Spectacle Conteur ? Conteur (9 mai 2026) – Yannick Jaulin – Festival Fabula Ferme de la harpe Rennes Samedi 9 mai, 22h00 Tarif plein : 10 €, réduit : 8 €

Yannick Jaulin puise dans des histoires anciennes et personnelles pour un spectacle unique au festival Fabula.

Et si raconter une histoire commençait par une question : qu’est-ce qu’un conteur aujourd’hui ?

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Dans ce spectacle libre et imprévisible, Yannick Jaulin ouvre son répertoire d’histoires et laisse la parole voyager entre récits populaires, souvenirs et humour.

_**Tout public à partir de 12 ans**_

### L’artiste

Conteur, comédien et auteur, Yannick Jaulin développe depuis des décennies une parole nourrie de culture populaire et de langue régionale. Sur scène, il mêle récit, théâtre et humour pour faire entendre des histoires ancrées dans la vie et les traditions orales.

### Expérience du public

Chaque représentation est différente. Le public assiste à une parole vivante qui se construit dans l’instant : anecdotes, contes, digressions et éclats de rire composent un moment partagé où l’écoute collective fait naître les histoires.

### Contexte festival

Ce spectacle fait partie de la 1ère édition du festival Fabula, un rendez-vous dédié aux arts du conte et de l’oralité. Une belle idée de sortie à Rennes entre amis, famille, avec enfants pendant le week-end du 8 mai !

**Programmation du samedi 9 mai :**

* 10h — Stage initiation conte — Gilbert Chevelu

* 10h30 — Randonnée contée — Marie Chiff’mine

* 11h — La croqueuse de mots — Sklaeren

* 15h — Ulysse maudit sois-tu — Duo Albaricate

* 16h30 — Atelier d’écriture — Élisabeth Troestler

* 20h — Le village — Sklaeren

* 22h — Conteur ? conteur — Yannick Jaulin

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour et heure) :

Début : 2026-05-09T22:00:00.000+02:00

Fin : 2026-05-09T23:59:00.000+02:00

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https://www.helloasso.com/associations/tisseurs-de-contes-la-filois/evenements/soiree-ouverture

Ferme de la harpe Avenue Charles-et-Raymonde-Tillon 35000 Rennes Nord – Saint-Martin Rennes 35064 Ille-et-Vilaine



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