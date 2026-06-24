Spectacle Conzerto Danzante, CCN Ballet de Lorraine, Les Arts Florissants L’Arsenal Jean-Marie Rausch Metz

Metz

Spectacle Conzerto Danzante, CCN Ballet de Lorraine, Les Arts Florissants

L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz Moselle

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2027-04-10 20:00:00

fin : 2027-04-10 22:00:00

Date(s) :

2027-04-10

Nouveau programme du CCN-Ballet de Lorraine, ce Concerto danzante retraverse l’histoire du concerto, de Vivaldi à Bach, avec l’énergie vibrante de la danse contemporaine et un très grand ensemble baroque Les Arts Florissants.

Maud Le Pladec invite Josépha Madoki, figure française du waacking, danse née dans les clubs de la communauté gay et lesbienne afro latino dans les années 1970, à ouvrir le bal avec Garbo. Tout son vocabulaire valorisant mouvements des bras et du buste y colle à l’audace de Vivaldi. Puis la nouvelle directrice crée Ad Vitam aeternam en s’intéressant à la rigueur formelle du Cantor de Leipzig, ses compositions mathématiques et poétiques dans un dialogue virtuose avec le corps des danseurs. Le mouvement rend ici visible la texture musicale et ses dynamiques dans un dialogue… épique !Tout public

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L’Arsenal Jean-Marie Rausch 3 Avenue Ney Metz 57000 Moselle Grand Est +33 3 87 74 16 16

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English :

A new production by the CCN-Ballet de Lorraine, this *Concerto danzante* retraces the history of the concerto—from Vivaldi to Bach—with the vibrant energy of contemporary dance and a large Baroque ensemble: Les Arts Florissants.

Maud Le Pladec invites Josépha Madoki, a leading French figure in waacking—a dance style that originated in the clubs of the Afro-Latin gay and lesbian community in the 1970s—to open the show with “Garbo.” Her entire dance vocabulary—which emphasizes arm and torso movements—perfectly complements Vivaldi’s boldness. Then the new artistic director creates *Ad Vitam aeternam*, focusing on the formal rigor of the Leipzig Cantor, his mathematical and poetic compositions, in a virtuoso dialogue with the dancers’ bodies. Here, the movement brings the musical texture and its dynamics to life in an… epic dialogue!

L’événement Spectacle Conzerto Danzante, CCN Ballet de Lorraine, Les Arts Florissants Metz a été mis à jour le 2026-06-24 par AGENCE INSPIRE METZ