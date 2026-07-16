SPECTACLE : Coucou! avec MOGUIZ, Le Douze, Cergy

Informations pratiques

SPECTACLE : Coucou! avec MOGUIZ Vendredi 23 avril 2027, 20h30 Le Douze Val-d’Oise

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2027-04-23T20:30:00+02:00 – 2027-04-23T22:00:00+02:00

Fin : 2027-04-23T20:30:00+02:00 – 2027-04-23T22:00:00+02:00

MOGUIZ

Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée. Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié. Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène. Moguiz- Instagram

Informations pratiques

Spectacle en configuration assis (placement libre)

Ouverture des portes à 19h30

Parking des Genottes (19 avenue des Genottes – Cergy) gratuit uniquement à partir de 19h.

Les soirs de spectacle Le Douze Café propose un espace bar et petite restauration.

Le Douze 12 Allée des Petits Pains, 95800 Cergy, France Île-de-France Cergy 95800 Cergy Saint-Christophe Val-d’Oise Île-de-France 01 34 33 32 12 https://ledouze.cergy.fr/ https://www.facebook.com/ledouze.cergy/;https://www.instagram.com/ledouze.cergy/ [{« type »: « link », « value »: « https://ledouze.cergy.fr/evenement/moguiz-coucou/ »}] [{« data »: {« cache_age »: 86400, « description »: « 2M Followers, 156 Following, 1,853 Posts – See Instagram photos and videos from Moguiz (@moguiz_) », « type »: « rich », « title »: « Moguiz (@moguiz_) u2022 Instagram profile », « thumbnail_url »: « https://scontent-iad3-1.cdninstagram.com/v/t51.2885-19/469634539_367402986434475_577505032413099358_n.jpg?stp=dst-jpg_s100x100_tt6&_nc_cat=1&ccb=7-5&_nc_sid=bf7eb4&efg=eyJ2ZW5jb2RlX3RhZyI6InByb2ZpbGVfcGljLnd3dy4xMDgwLkMzIn0%3D&_nc_ohc=V6L-KslodUcQ7kNvwH8iozR&_nc_oc=Adq8Tjcbc648_JiszCoZMWAW3i9DYQ9vuGH6xKzx5l3Q3iwH8MWfxO7pCwUJm7yJFOg&_nc_zt=24&_nc_ht=scontent-iad3-1.cdninstagram.com&_nc_ss=7f60f&oh=00_Af-u7Ft-UwDM1v2ITEPNGE44YKXj1gnxPbDuxu-UTQHLLg&oe=6A39BA90 », « version »: « 1.0 », « url »: « https://www.instagram.com/moguiz_/ », « script »: {« async »: true, « charset »: « utf-8 », « src »: « https://iframely.net/embed.js »}, « thumbnail_height »: 100, « thumbnail_width »: 100, « options »: {« _disable_profile »: {« label »: « Disable profile embed », « value »: false}}, « html »: «

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Coucou ! avec Moguiz est un spectacle humoristique qui ravira petits et grand sur la scène du Douze le vendredi 23 avril 2027.