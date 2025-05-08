Spectacle Coucou ! avec Moguiz Rodez
Spectacle Coucou ! avec Moguiz Rodez jeudi 5 mars 2026.
Spectacle Coucou ! avec Moguiz Rodez
Moguiz sera en spectacle avec Coucou! à l’Amphithéâtre de Rodez, 5 mars 2026 20h00.
En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée.
Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.
Depuis le 5 février Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène au Petit St-Martin à Paris. .
Boulevard du 122e RI
Rodez 12000 Aveyron Occitanie
English :
Moguiz will be performing with Coucou! at the Amphithéâtre de Rodez, March 5, 2026 8:00 pm.
German :
Moguiz tritt am 5. März 2026 um 20.00 Uhr im Amphitheater in Rodez mit Kuckuck auf.
Italiano :
Moguiz si esibirà con Coucou! all’Amphithéâtre de Rodez, il 5 marzo 2026 ore 20.00.
Espanol :
Moguiz actuará con Coucou! en el Amphithéâtre de Rodez, 5 de marzo de 2026 20.00 h.
