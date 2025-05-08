Spectacle Coucou ! avec Moguiz Rodez

Spectacle Coucou ! avec Moguiz Boulevard du 122e RI Rodez Aveyron

Tarif : 34 – 34 – 39 EUR

Moguiz sera en spectacle avec Coucou! à l’Amphithéâtre de Rodez, 5 mars 2026 20h00.

En quelques mois, Moguiz est devenu un véritable phénomène sur les réseaux sociaux grâce à sa galerie de personnages qu’il improvise et interprète avec une acuité aiguisée.

Son sens inné de portraitiste d’hommes et de femmes de tous horizons (prof, secrétaire, comptable, parents, enfants…) lui a permis de créer un rendez-vous attendu chaque jour sur ses différents réseaux, par un public très diversifié.

Depuis le 5 février Moguiz raconte une partie de son parcours et fait vivre ses personnages les plus emblématiques sur scène au Petit St-Martin à Paris. .

Boulevard du 122e RI

Rodez 12000 Aveyron Occitanie

English :

Moguiz will be performing with Coucou! at the Amphithéâtre de Rodez, March 5, 2026 8:00 pm.

German :

Moguiz tritt am 5. März 2026 um 20.00 Uhr im Amphitheater in Rodez mit Kuckuck auf.

Italiano :

Moguiz si esibirà con Coucou! all’Amphithéâtre de Rodez, il 5 marzo 2026 ore 20.00.

Espanol :

Moguiz actuará con Coucou! en el Amphithéâtre de Rodez, 5 de marzo de 2026 20.00 h.

