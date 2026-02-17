Spectacle Dans les airs Place du Vieux Château Montbron

Informations pratiques

Montbron

Spectacle Dans les airs

Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-07-03 17:30:00

fin : 2026-07-03

Date(s) :

2026-07-03

Le duo de corde »2corpsAcordes » de la compagnie Vertikaos vous entraîne dans leurs prouesses acrobatiques mêlant rires et poésie où l’aérien et la lessive s’entremêlent le temps d’un thé, la tête à l’envers.

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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr

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English :

The string duo “2corpsAcordes” from the Vertikaos company draws you into their acrobatic feats, blending laughter and poetry, where lightheartedness and laundry intertwine…for the duration of a tea break, with your head turned upside down.

L’événement Spectacle Dans les airs Montbron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord