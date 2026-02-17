Spectacle Dans les airs Place du Vieux Château Montbron
vendredi 3 juillet 2026 · Place du Vieux Château · Montbron
Informations pratiques
Montbron
Spectacle Dans les airs
Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron Charente
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-07-03 17:30:00
fin : 2026-07-03
Date(s) :
2026-07-03
Le duo de corde »2corpsAcordes » de la compagnie Vertikaos vous entraîne dans leurs prouesses acrobatiques mêlant rires et poésie où l’aérien et la lessive s’entremêlent le temps d’un thé, la tête à l’envers.
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Place du Vieux Château Médiathèque du Minage Montbron 16220 Charente Nouvelle-Aquitaine +33 5 45 70 82 70 mediatheque@montbron.fr
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English :
The string duo “2corpsAcordes” from the Vertikaos company draws you into their acrobatic feats, blending laughter and poetry, where lightheartedness and laundry intertwine…for the duration of a tea break, with your head turned upside down.
L’événement Spectacle Dans les airs Montbron a été mis à jour le 2026-06-25 par Office de Tourisme La Rochefoucauld Porte du Périgord
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