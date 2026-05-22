Bonnemazon

Spectacle danse B.A.K.

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon Hautes-Pyrénées

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-09-27 11:00:00

fin : 2026-09-27

Date(s) :

2026-09-27

Spectacle programmé dans le cadre du DIOSAS FEST

Trois lettres pour trois portraits féminins autour du thème de la famille.

L’héritage familial.

Blanche a un certain âge, un âge où l’on se retrouve seule, en maison de retraite avec une mémoire qui part en fumée chaque jour un peu plus.

La famille nombreuse.

Armelle est la seule femme gardienne de phare en haute mer.

La famille recomposée.

Elle, c’est Zilda. Mais elle se fait appeler Katarina avec un K. Elle est adolescente et en pleine quête d’indépendance.

– Durée 1H

– Dès 7 ans

– 5 € Gratuit pour un adulte accompagnant un enfant .

à l’Abbaye de l’Escaladieu BONNEMAZON Bonnemazon 65130 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 31 74 39 50 abbaye.escaladieu@ha-py.fr

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English :

Show programmed as part of DIOSAS FEST

Three letters for three female portraits on the theme of family.

Family heritage.

Blanche is of a certain age, an age when one finds oneself alone, in a retirement home with a memory that goes up in smoke a little more every day.

The large family.

Armelle is the only female lighthouse keeper on the high seas.

A blended family.

Her name is Zilda. But she calls herself Katarina with a K. She’s a teenager on a quest for independence.

L’événement Spectacle danse B.A.K. Bonnemazon a été mis à jour le 2026-05-19 par OT Cœur des Pyrénées|CDT65